WK-ganger verrast door nieuwe trainer en spelers: ‘Heb mijn telefoon uitgezet’

Yussuf Poulsen heeft zich weer gemeld bij RB Leipzig, nadat de aanvaller deze zomer bij de nationale ploeg van Denemarken actief was op het WK in Rusland. In de afgelopen periode was er veel nieuws rondom de club uit de Bundesliga, maar Poulsen geeft in gesprek met BILD aan dat hij weinig tot niets heeft meegekregen.

“Op vakantie heb ik mijn telefoon uitgezet. Pas vier dagen geleden kwam ik erachter dat we vanaf 2019 Julian Nagelsmann als trainer hebben, dat Ralf Rangnick tot dan voor de groep staat en dat we drie nieuwe spelers hebben gekocht”, aldus Poulsen, die twee mobieltjes heeft. De ‘Duitse’ telefoon heeft hij uitgezet, waardoor hij zich volledig kon focussen op het WK en zijn vakantie.

Poulsen werd na het eindtoernooi in Rusland in verband gebracht met een transfer, waarbij onder meer het Everton van Marcel Brands werd genoemd. De Deen zegt dat er nooit sprake is geweest van een overstap. "Geruchten zijn geruchten. Ik twijfel niet over mijn toekomst. Ik sta nog drie jaar onder contract hier. Ik weet niets van aanbiedingen. Daarvoor moet je mijn zaakwaarnemer spreken."