‘Chelsea blijft met lege handen achter na deal tussen Juventus en AC Milan’

Maurizio Sarri kent Daniele Rugani nog van hun gezamenlijke tijd bij Empoli en zou, nu hij trainer van Chelsea is, in Londen graag herenigd worden met de 24-jarige verdediger. De kans dat dit gaat lukken is in de afgelopen dagen echter zienderogen afgenomen, aangezien een deal tussen Juventus en AC Milan roet in het eten dreigt te gooien.

La Vecchia Signora en i Rossoneri zijn namelijk al enige tijd in gesprek over een terugkeer van Leonardo Bonucci naar Turijn en Sky Italia meldt dinsdag dat de twee Italiaanse grootmachten zo goed als akkoord zijn. De verdediger, die vorig jaar nog vertrok bij Juventus, zal met gesloten beurzen worden geruild tegen Mattia Caldara, een eveneens 24-jarige stopper die zich na anderhalf jaar op huurbasis bij Atalanta pas deze zomer heeft aangesloten bij Juventus.

La Gazetta dello Sport voegt toe dat beide spelers op een waarde van veertig miljoen euro worden getaxeerd, waardoor geen van beide clubs iets bij hoeft te betalen. Dit betekent echter wel dat Chelsea de komst van Rugani kan vergeten: Mediaset laat dinsdagmiddag weten dat Juventus niet van plan is deze zomer naast Caldara nog een jonge verdediger te laten vertrekken, waardoor een deal voor the Blues uit zicht lijkt te verdwijnen.

Naast de deal rond Bonucci en Caldara hebben AC Milan en Juventus naar verluidt inmiddels ook een akkoord bereikt over de overstap van Gonzalo Higuaín. De spits, die twee jaar geleden nog voor negentig miljoen euro werd overgenomen van Napoli, is door de komst van Cristiano Ronaldo overbodig in Turijn en speelt volgend seizoen naar alle waarschijnlijkheid in het rood-zwart. Milan zal de dertigjarige aanvaller in eerste instantie voor een bedrag dat tussen de 18 en 20 miljoen euro ligt voor een seizoen huren, waarna hij voor 36 miljoen euro definitief ingelijfd kan worden.