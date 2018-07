Barça-speler kan leven met aanstaande transfer: ‘Ik sta voor alles open’

Barcelona bereidt zich momenteel voor op het komende voetbalseizoen en ook Sergi Roberto is van de partij bij de Catalaanse grootmacht. De Spaanse back annex middenvelder is uitgerust uit de vakantie gekomen, aangezien hij niet actief was op het WK. In gesprek met verschillende media zegt Sergi Roberto nog altijd te balen van zijn absentie in Rusland.

Nu Julen Lopetegui, voormalig bondscoach van Spanje en thans trainer van Real Madrid, bij de nationale ploeg is vervangen door Luis Enrique, ziet de middenvelder weer kansen. “Ik dacht echt dat ik naar het WK zou gaan. Maar de trainer koos voor andere spelers. En ik had geen keus dan het toernooi op televisie te bekijken”, wordt hij geciteerd door Marca.

Met Luis Enrique, voormalig trainer van Barcelona, ziet Sergi Roberto mogelijkheden. “Luis Enrique was erg belangrijk voor mij bij Barcelona. Hij was degene die mij mijn debuut gunde bij Barcelona B en degene die mij als eerste regelmatig uitkoos bij het eerste elftal.” Bij Barcelona moet de Spanjaard zich mogelijk gaan focussen op de rechtsbackpositie, aangezien trainer Ernesto Valverde nog een middenvelder wil halen.

“De transfermarkt is nog altijd open, maar ik bepaal niet voor welke posities er spelers worden gehaald. Ik heb altijd gezegd dat ik zal spelen waar ze me willen laten spelen. Ik sta voor alles open om het team te helpen. Ik heb nog niet met de trainer gesproken, maar bij de voorbereiding vorig jaar speelde ik op het middenveld, maar belandde ik uiteindelijk aan de rechterkant.”