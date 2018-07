Criticaster van Ronaldo spreekt ‘flop’ tegen: ‘Mijn woorden zijn verdraaid’

Aurelio De Laurentiis was maandag kritisch over het aantrekken van Cristiano Ronaldo van Juventus. Het zou nog maar de vraag zijn of de 33-jarige aanvaller naast een commerciële succes ook sportieve mijlpalen weet te bereiken in Italië, aldus de voorzitter van Napoli. Dinsdag zegt De Laurentiis dat hij door verschillende media verkeerd is geciteerd.

“Mijn woorden zijn verdraaid”, begint De Laurentiis bij Radio Kiss Kiss Napoli. “Ik heb nooit gezegd dat Ronaldo een flop is. Ik heb juist duidelijk gemaakt dat de deal aangaande Ronaldo een enorme operatie was van Andrea Agnelli (president van Juventus, red.). Hij heeft velen geënthousiasmeerd, niet alleen fans van Juventus, maar ook degenen die Ronaldo adoreren.”

“Zijn kwaliteiten als voetballer staan buiten kijf. Hij zou zeker een film kunnen maken. Hij en Zlatan Ibrahimovic zouden het als duo geweldig doen op het witte doek. Het enige wat ik me afvroeg is of hij voetballend nog net zoveel levert als in commercieel opzicht. De jaren beginnen te tellen. Ibrahimovic leek alsof hij tot zijn veertigste door kon voetballen, maar hij raakte geblesseerd en is gaan spelen in de Verenigde Staten (Los Angeles Galaxy, red.).”

De Laurentiis vertelde maandag dat hij om de tafel was gegaan met zaakwaarnemer Jorge Mendes om een overgang van Ronaldo naar Napoli te bespreken. De president van i Partenopei zag echter te veel financiële obstakels: “Voor een club is het gevaarlijk om zoveel geld uit te geven aan een speler die het einde van zijn loopbaan nadert, om een salaris te betalen dat buiten alle standaarden ligt.”