Ajax is ‘teleurgesteld’ en overweegt banden te breken na slepende kwestie

Ajax denkt eraan om de banden met zusterclub Ajax Cape Town te verbreken. De Zuid-Afrikaanse club vocht eerder degradatie met succes aan bij de rechter, maar onlangs werd bekend dat het doek alsnog is gevallen voor ACT. Ajax is niet blij met de wijze waarop is gehandeld en gecommuniceerd, stelt de Griekse directeur Ari Efstathiou vast.

De Zuid-Afrikaanse tak van de Amsterdammers degradeerde afgelopen seizoen, mede door het feit dat eerder Tendai Ndoro werd opgesteld terwijl die niet in actie mocht komen. Deze speler stond in een jaar tijd namelijk al bij drie clubs onder contract, waardoor hij niet speelgerechtigd was. Mede door de daaruit voortvloeiende straf degradeerde ACT.

Wekenlang heerste er onduidelijkheid of de club daadwerkelijk zou degraderen, een gegeven dat niet lekker ligt in Amsterdam. "Ajax begrijpt niet waarom deze kwestie zo lang heeft moeten duren", zegt Efstathiou, geciteerd door IOL. "Ze snappen niet dat de definitieve beslissing zo lang is uitgesteld. Vanzelfsprekend zijn ze teleurgesteld over wat er allemaal is voorgevallen."

"Ik kan je wel vertellen dat ze ons nog steunen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ze inmiddels serieuze twijfels hebben en hun opties afwegen", aldus Efstathiou over de houding van de Amsterdammers. Ajax is voor 51 procent aandeelhouder van de club. Momenteel bereidt ACT zich voor op het nieuwe seizoen in de tweede divisie van Zuid-Afrika.