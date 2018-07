Wijnaldum bikkelt na teleurstellingen: ‘Het was echt frustrerend voor mij’

Georginio Wijnaldum moest bij de oefenwedstrijden tegen Borussia Dortmund en Manchester United in de Verenigde Staten toekijken vanwege een kleine spierblessure en een verkoudheid. De middenvelder van Liverpool is momenteel weer vol in training in Frankrijk en op de site van the Reds geeft de Oranje-international aan dat hij in korte tijd veel arbeid heeft geleverd.

“Je kan veel uit dergelijke trainingskampen halen. Natuurlijk is het zwaar, zoals iedere voorseizoen dat is, en ik denk dat de zon en hitte het nog erger maken. Maar het helpt je om beter voorbereid te zijn op het nieuwe seizoen”, aldus Wijnaldum, die baalt dat hij bij de wedstrijden in het kader van de International Champions Cup zichzelf niet heeft kunnen tonen.

“Het was echt frustrerend voor mij, want iedere keer toen ik dacht dat ik terug zou komen, kwam er iets anders kleins erbij. In het voorseizoen wil je de basis leggen voor de rest van het jaar, dus het was zwaar voor mij met die kleine problemen, maar ik hoop dat ik nu fit blijf. Je moet vooruit kijken. Ik moet blijven werken aan mijn fitheid”, stelt Wijnaldum.

Roberto Firmino heeft zich na een vakantie ook weer aangesloten bij de groep. Ook Alisson Becker is van de partij bij Liverpool. “Het is altijd mooi om spelers weer in de armen te sluiten. En om nieuwe spelers te verwelkomen”, vervolgt Wijnaldum. “Zeker goede spelers. We weten allemaal dat Bobby een goede speler is en Alisson is ook een goede doelman, dus ik ben blij dat ze er zijn.”