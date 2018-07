‘Als je een probleem met mij hebt, zeg het me dan, niet aan anderen’

Jelle Van Damme werd afgelopen weekend geen speelminuten gegund door trainer Lászlá Bölöni. Na afloop reageerde de oefenmeester van Antwerp geïrriteerd op de gestelde vragen over de 34-jarige verdediger en op Instagram liet Van Damme, eerder actief voor onder meer Ajax, op mysterieuze wijze weten dat hij niet blij is met hoe hij wordt behandeld.

Antwerp won zondag met 0-1 van Charleroi, waardoor de ploeg van Van Damme goed aan de nieuwe voetbaljaargang is begonnen. De stopper bleef echter op de bank en na afloop kreeg Bölöni vragen daarover. “Mijn bloeddruk begint te stijgen bij zo’n vraag. Van Damme is één van mijn 26 spelers. Als ik hem niet inbracht, was dat omdat het evenwicht goed was”, werd de Roemeen geciteerd door Sporza.

“Wat ik van Van Damme verwacht? Dat hij tegenstanders in de problemen brengt, net zoals hij deed toen hij bij Anderlecht speelde en ik coach was van Standard Luik.” Deze woorden vielen niet in goede aarde bij Van Damme, die cynisch reageerde via Instagram: “Als je een probleem met mij hebt, zeg het me dan. Niet aan anderen (vertaald vanuit het Engels, red.)”, zo luidde het eerste bericht.

Vlak daarna liet de 31-voudig international van België wederom van zich horen: “Stilte is het beste antwoord op een gek.” Van Damme, die nog tot medio 2019 vastligt bij de Belgische club, verwijderde beide berichten vervolgens, waarna hij een foto van zichzelf postte met de tekst: “Stay hungry. Stay Foolish #trusttheprocess #stepitup #workhardplayhard.”