PSG hoeft ‘man van 80 miljoen’ uit Manchester niet

Chelsea heeft bij Real Madrid navraag gedaan naar de beschikbaarheid van Mateo Kovacic. De Kroaat is een alternatief voor Aaron Ramsey, die the Blues volgende zomer transfervrij willen oppikken bij Arsenal. (Daily Mail)

Manchester City wil Joe Hart deze zomer erg graag slijten. The Citizens hebben de vraagprijs voor de doelman verlaagd naar zes miljoen euro en zijn zelfs van plan om hem transfervrij te laten vertrekken. (The Times)