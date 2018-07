Nieuwe partner voor Van Dijk getipt: ‘Hij is de zwakste schakel’

Liverpool maakt zich op voor een nieuw voetbalseizoen en hoogstwaarschijnlijk blijven Dejan Lovren en Virgil van Dijk het centrale duo achterin vormen bij the Reds. Manager Jürgen Klopp heeft eerder aangegeven veel vertrouwen te hebben in de verdedigers. Micky Quinn zou echter graag zien dat de Kroatische stopper wordt vervangen teneinde een betere kans te maken op prijzen.

Quinn, voormalig spits van onder meer FC Portsmouth en Newcastle United en tevens groot fan van Liverpool, zegt bij Alan Brazil Sports Breakfast dat hij weinig vertrouwen heeft in Lovren. De 29-jarige WK-finalist zei eerder dat hij zichzelf beschouwt als een van de betere verdedigers ter wereld, maar Quinn is het daar zeker niet mee eens.

“Ik kijk uit naar komend seizoen”, begint de 56-jarige oud-aanvaller zijn relaas. “Vergeet niet dat we Virgil van Dijk in januari hebben gehaald, dus hij is nu helemaal gesetteld. We hebben in de aanval veel doelpunten en een middenveld waar je een moord voor zou plegen. Trent Alexander-Arnold als rechtervleugelverdediger en Andrew Robertson als linksback.”

“En eindelijk een doelman!”, vervolgt Quinn, die doelt op de komst van de Braziliaanse keeper Alisson Becker, die voor minimaal 62,5 miljoen euro is opgepikt bij AS Roma. “Dejan Lovren is de zwakste schakel. Als je een centrale verdediger hebt die samen kan optrekken met Van Dijk, dan denk ik dat Liverpool de wereld gaat domineren”, besluit de Engelsman.