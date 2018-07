‘Vrees’ heerst bij AC Milan: ‘De jongens zitten constant op hun telefoon’

De positie van Gennaro Gattuso bij AC Milan is penibel, zo melden verschillende Italiaanse media. De trainer van i Rossoneri laat dinsdag op een persconferentie weten dat hij op de hoogte is van de verhalen dat hij binnenkort vervangen wordt door Antonio Conte, die sinds zijn vertrek bij Chelsea continu wordt gelinkt met Milan.

“De jongens zitten constant op hun telefoon. Ze gaan het internet op en lezen heel veel. En ze praten dan weer met de eigenaren”, begint Gattuso, geciteerd door diverse Italiaanse media. De oefenmeester stelt dat het continue gespeculeer over zijn positie niet goed is voor de stabiliteit in de spelersgroep en begrijpt de twijfels die heersen bij zijn pupillen.

“Dat is hoe het ook in mijn tijd eraan toe ging. Totdat de transferwindow wordt gesloten, gaan mensen altijd praten en dat zorgt een beetje voor een slechte sfeer. De aanvallers vrezen dat er een andere aanvaller wordt gehaald, de middenvelders vrezen dat er een andere middenvelder wordt gehaald. Zelfs ik lees dagelijks dat mijn positie onder druk staat”, aldus Gattuso.

Leonardo is sinds kort de nieuwe technisch directeur van Milan, waardoor de Italiaanse media vrijwel dagelijks nieuws brengen. Zo zou naast Conte ook Frank Rijkaard in beeld zijn om Milan te versterken. De Nederlander zou volgens Mediaset als rechterhand kunnen fungeren van Leonardo, terwijl hij zich ook kan bezighouden met het functioneren van Gattuso en diens elftal.