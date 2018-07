NAC haalt ‘boomlange sluitpost’ uit Engeland: ‘Voelt goed om hier te spelen’

Arijanet Muric mag zich aankomend seizoen speler van NAC Breda noemen, zo maken de Brabanders dinsdagmiddag bekend via de officiële kanalen. De negentienjarige in Zwitserland geboren Montenegrijn wordt gehuurd van Manchester City, met wie NAC een samenwerkingsverband onderhoudt.

De jonge doelman staat sinds 2016 onder contract bij the Citizens, die hem overnamen van Grashopper. De jeugdinternational van Montenegro, die met zijn 1.98 meter door NAC wordt omschreven als een ‘boomlange sluitpost’, speelde afgelopen seizoen voor het Elite Development Squad van de Engels landskampioen en was onlangs ook van de partij bij de oefentrip die de selectie van Josep Guardiola ondernam in de Verenigde Staten.

Muric moet bij NAC gaan concurreren met Mark Birighitti en Karol Niemcyzcki. Nigel Bertrams verliet de club onlangs voor een avontuur bij het Deense FC Nordsjaelland en technisch directeur Hans Smulders laat weten dat het binnenhengelen van een nieuwe keeper voor hem prioriteit had: “Aro is een talentvolle en fysiek sterke keeper, die ondanks zijn jonge leeftijd klaar is voor een uitdaging op het hoogste niveau.”

“Hij sluit vandaag direct aan bij de selectie en moet de concurrentie aangaan met onze andere doelmannen voor een plek onder de lat”, vervolgt hij zijn verhaal. Muric kijkt zelf uit naar de nieuwe uitdaging: “Het voelt heel goed om komend seizoen in Breda te mogen spelen. Ik hoop dat ik het team kan helpen en we samen een goed seizoen hebben. Ik kan niet wachten om de mensen hier te laten zien wat ik kan.” De doelman is na Erik Palmer-Brown en Paolo Fernandes de derde speler die voor het aankomende seizoen door NAC van Manchester City gehuurd wordt.