‘Hij heeft een jongen uit Colombia gehaald, dat is voor zijn begrippen kinky'

Voor Feyenoord was het tot dusver een betrekkelijk rustige transferzomer. De Rotterdammers zagen met Karim El Ahmadi één basisspeler vertrekken, terwijl men zich versterkte met Yassin Ayoub, Jordy Clasie en Luis Sinisterra. Sjoerd Mossou verwacht niet dat Feyenoord met de huidige selectie zal meedoen om het kampioenschap.

“Ik heb er een beetje een hard hoofd in, wat Feyenoord betreft. Het is echt weer een Martin van Geel-transferzomer geweest. Hij heeft een jongen uit Colombia gehaald, dat is voor zijn begrippen heel kinky, maar verder zal de selectie grotendeels hetzelfde zijn”, zegt de journalist van het Algemeen Dagblad in gesprek met de VARA Gids. De Telegraaf wist dinsdagochtend te melden dat Feyenoord zich niet meer zal roeren op de transfermarkt.

Dat betekent dat de Rotterdammers Steven Berghuis, Sven van Beek, Nicolai Jörgensen en Tonny Vilhena alleen zullen laten gaan als de hoofdprijs betaald wordt. Mossou stelt dat de selectie van Feyenoord nog altijd dezelfde beperkingen heeft als vorig seizoen. “Ze hebben niet de middelen van PSV en Ajax, dus het zal in kleine dingen moeten zitten. Balletjes die net goed vallen.”

“Ik denk dat ze in de top-drie eindigen, maar ik zie geen reden om te denken dat ze lang mee gaan doen voor het kampioenschap”, vervolgt Mossou. Feyenoord opent het seizoen komende zaterdag in Eindhoven tegen PSV met de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. “Wel geloof ik dat een fitte Van Persie veel kan toevoegen. Als die dertig wedstrijden speelt, kan dat algauw tien of twintig procent helpen.”