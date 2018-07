PSV en Feyenoord krijgen te maken met Gözübüyük; Makkelie herhaalt WK-rol

Serdar Gözübüyük is de scheidsrechter die zaterdag de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tussen PSV en Feyenoord in goede banen moet zien te leiden, zo maakt de KNVB dinsdagmiddag bekend. De landskampioen en bekerwinnaar van het afgelopen seizoen treffen elkaar op die dag in het Philips Stadion, waar om 18.00 uur afgetrapt zal worden.

Gözübüyük floot twee jaar geleden voor het eerst de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal en net als aankomend seizoen, ging de wedstrijd toen ook tussen PSV en Feyenoord. De Eindhovenaren trokken destijds door een treffer van Davy Pröpper met 1-0 aan het langste eind. De 32-jarige arbiter wordt zaterdag bijgestaan door Danny Makkelie, die als videoreferee de rol die hij tijdens het onlangs afgewerkte WK in Rusland vervulde herhaalt. Rob van de Ven en Charl Schap zullen de vlag hanteren als assistent-scheidsrechters.

Gözübüyük krijgt mogelijk met een primeur te maken, aangezien de strafschoppen, die bij een gelijkspel direct na de reguliere speeltijd zullen plaatsvinden, volgens het ABBA-systeem zullen worden genomen. Bij deze nieuwe procedure begint team A met de strafschoppenserie, waarna team B twee keer aan moet leggen en vervolgens team A weer twee penalty’s neemt, enzovoort. Ook als er na twee keer vijf strafschoppen een gelijke stand is, wordt er in de sudden death-ronde verdergegaan met dit principe.

Feyenoord krijgt zaterdag de kans om de Johan Cruijff Schaal voor de tweede keer op rij mee naar huis te nemen, aangezien de Rotterdammers vorig jaar na verlenging en strafschoppen te sterk waren voor Vitesse. Voor de bekerwinnaar zou het de vierde keer zijn dat de prijs wordt gewonnen, PSV is recordhouder met elf keer winst.