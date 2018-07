‘Ik heb het gevoel dat we dit seizoen voor Europees voetbal kunnen spelen’

Het leek aannemelijk dat Younes Namli deze zomer zou gaan vertrekken bij PEC Zwolle. Genoa en Kasimpasa waren nadrukkelijk geïnteresseerd, maar wisten geen akkoord te bereiken over de 24-jarige vleugelaanvaller. Namli zegt in gesprek met de Stentor dat hij deze zomer niet per se een transfer hoeft te maken.

“Ik heb een paar clubs meteen afgezegd. Die vond ik niet interessant. Ik teken niet blind ergens. Alles moet kloppen, anders blijf ik wel bij PEC. Er is hier nog genoeg om voor te spelen”, zegt Namli, die stelt dat de interesse van Genoa al vroeg concreet werd. “Maar ik ging er ook weer niet uit van een vertrek, omdat ik weet dat alles honderd procent moet zijn voor een transfer. En daar is best veel voor nodig.”

“Er is nog een maand en je weet niet hoe het loopt. Ik heb ambities en als zich een mooie kans voordoet, sta ik daar open voor”, vervolgt de vleugelaanvaller. Hij zegt zich ook neer te kunnen leggen bij een langer dienstverband bij PEC Zwolle. “Ik heb namelijk het gevoel dat we dit seizoen met deze ploeg voor Europees voetbal kunnen spelen. We zijn goede spelers kwijtgeraakt, maar we zijn ook heel goed versterkt. We moeten ervoor gaan, vind ik.”

Namli kampte gedurende de voorbereiding op het nieuwe seizoen met een knieblessure, maar is inmiddels weer fit. “Het is heerlijk om weer wedstrijden te kunnen spelen. Dat is wat je wil en hoe langer dat niet kan, hoe frustrerender het wordt. Maar het gaat goed nu, want ik voel helemaal niks meer.”