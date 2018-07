Dinsdag, 31 Juli 2018

Real Madrid en Chelsea leggen onderhandelingen stil

Lukas Nmecha heeft tijdens de trip van Manchester City naar de Verenigde Staten indruk gemaakt. West Bromwich Albion, Swansea City en Blackburn Rovers willen de aanvaller graag overnemen van the Citizens. (Daily Mail)

Op korte termijn gaan Real Madrid en Gareth Bale in gesprek over een nieuw contract. Julen Lopetegui heeft de Welshman beloofd dat hij komend seizoen een hoofdrol zal krijgen, waardoor de aanvaller graag wil blijven. (The Sun)

De gesprekken tussen Real Madrid en Chelsea over Thibaut Courtois zijn voorlopig onderbroken. Pas als the Blues een vervanger in huis hebben gehaald, zal de Belgische doelman naar de Spaanse hoofdstad mogen vertrekken. (Sky Sports)

Naast Southampton, Crystal Palace en Cardiff City is ook West Ham United geïnteresseerd in Danny Drinkwater. Naast de bij Chelsea overbodige middenvelder moet ook Moussa Marega van FC Porto worden overgenomen. (Daily Mirror)

Ondanks de degradatie van Hamburger SV is Douglas Santos komend seizoen toch in de Bundesliga actief. Schalke 04 heeft een bedrag van 25 miljoen euro over voor de Braziliaanse vleugelverdediger. (BILD)