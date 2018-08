Sturm Graz - Ajax: live-uitzending, blessures en vermoedelijke opstellingen

Op weg naar de groepsfase van de Champions League deed Ajax vorige week uitstekende zaken door in de Johan Cruijff ArenA de heenwedstrijd van de tweede voorronde met 2-0 te winnen van Sturm Graz. Woensdagavond staat de return in Oostenrijk op het programma en de kans is aanwezig dat Erik ten Hag zijn opstelling op een positie gaat wijzigen ten opzichte van vorige week.

De thuiswedstrijd tegen Sturm Graz kwam voor aankopen Daley Blind en Dusan Tadic nog te vroeg voor een basisplaats. Zonder de twee belangrijke aankopen, maar met WK-gangers Lasse Schöne, Hakim Ziyech en Nicolás Tagliafico en de van een blessure herstelde Frenkie de Jong in de basis, maakte Ajax een goede indruk tegen de nummer twee van het afgelopen Bundesliga-seizoen. De Amsterdammers speelden frivool en wonnen dankzij doelpunten van Ziyech en Schöne. Ajax had met ruimere cijfers kunnen winnen, maar het vizier van met name Klaas-Jan Huntelaar stond nog niet op scherp.

Sturm Graz-trainer Heiko Vogel sprak op voorhand al met veel respect voor Ajax en was na afloop eveneens lovend over de Eredivisie-club. “Het was David tegen Goliath. Ajax heeft op de transfermarkt al laten zien waar ze heen willen. Dat deden ze nu ook op het veld”, werd de coach na afloop geciteerd door diverse media. Ten Hag zag veel goede dingen, maar had graag een ruimere uitslag op het scorebord gezien. “We hadden er eigenlijk nog wel eentje bij moeten maken. Nu blijft het wel een wedstrijd. We moeten niet gelijk in angst gaan denken, dat is helemaal niet nodig. Maar het is nog geen gelopen koers. In Oostenrijk moeten we alert en geconcentreerd zijn”, aldus de trainer tegenover Ajax TV.

Blessures Ajax en Sturm Graz

Bij Ajax ontbrak Kasper Dolberg in de thuiswedstrijd door een buikwandblessure en de Deense spits moet ook de return in de Merkur Arena aan zich voorbij laten gaan. Dolberg is niet mee afgereisd naar Oostenrijk. Dat geldt ook voor Benjamin van Leer, die ziek is achtergebleven in Amsterdam. Hij wordt vervangen door de talentvolle Dominik Kotarski. Op de langdurig geblesseerden Václav Cerny, Hassane Bandé en Joël Veltman na, beschikt Ten Hag verder over een fitte selectie op weg naar het duel van woensdag. Aan de kant van Sturm Graz staat er alleen een vraagteken achter de naam van Jakob Jantscher.

De volledige selectie van Ajax: Onana, Lamprou, Kotarski, De Ligt, Kristensen, Tagliafico, Wöber, Blind, Mazraoui, Frenkie de Jong, Schöne, Van de Beek, Eiting, Siem de Jong, Ziyech, Tadic, Neres, Labyad, Huntelaar, Lang, Sierhuis.

Vermoedelijke opstellingen

Nu Blind en Tadic een week verder zijn in hun voorbereiding en Zakaria Labyad weer inzetbaar is nadat hij de heenwedstrijd moest missen door een schorsing, heeft Ten Hag veel te kiezen. Aan de achterhoede lijkt hij niets te gaan veranderen, want alleen De Jong zou op een andere positie uit de voeten kunnen en juist over hem was Ten Hag zeer te spreken. Verdedigend stond het namelijk als een huis, zo gaf hij aan. “Daarin was Frenkie de Jong erg belangrijk. Echt genieten om te zien hoe hij daar invulling aan gaf.” Het Algemeen Dagblad schrijft woensdag dat Labyad zijn basisdebuut gaat maken en daardoor belandt David Neres op de bank. Het dagblad verwacht verder dat Blind en Tadic niet aan de aftrap zullen verschijnen.

Vogel zal mogelijk een aantal wijzigingen doorvoeren ten opzichte van vorige week woensdag. Hij liet zijn ploeg aantreden in een 4-4-2-formatie en wist daarmee een aantal keer gevaarlijk te worden voor het doel van André Onana. Afgelopen weekend stond voor Sturm Graz de eerste competitiewedstrijd op het programma en die werd met 3-2 gewonnen, in een 3-5-2-systeem. Aangezien Sturm Graz woensdag voor eigen publiek speelt en een 2-0 achterstand moet zien goed te maken, ligt het voor de hand dat Vogel voor eenzelfde tactiek en basiselftal kiest. Dinsdag gaf de coach op de persconferentie al aan dat zijn ploeg meer risico gaat nemen.

Vermoedelijke opstelling Sturm Graz: Siebenhandl; Spendlhofer, Avlonitis, Maresic; Obermair, Zulj, Lovric, Hierlander, Ferreira; Hosiner, Pink.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Frenkie de Jong, Tagliafico; Eiting, Schöne, Van de Beek; Ziyech, Huntelaar, Labyad.

Sturm Graz – Ajax op TV

Het duel tussen Sturm Graz en Ajax is woensdag gratis te bekijken. Het duel begint om 20.30 uur en is voor klanten van Ziggo live te zien op Ziggo Sport, kanaal 14. Bij andere providers is Ziggo Sport Select eenmalig gratis beschikbaar. Ziggo (kanaal 14), KPN (239/233), Telfort (239/233), XS4ALL (239/233), OnsBrabantnet (160), Solcon (160), Canal Digital (33), Delta (631), Caiway (311/999), Kabeltex (301), TELE2 (111), SKV (581), Kabelnoord (90), T-Mobile (160), Cambrium (660), Fiber (160), Pling (410), SKP (254), Trined (271), Youfone (420), Joyne (42), Breedband Helmond (265) en Online.nl (120).