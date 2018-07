Ajax spekkoper: ‘Hij had bij Lazio of Sevilla gewoon basisplaats gehad’

Ajax versterkte zich deze zomer met onder meer Daley Blind, Dusan Tadic en Zakaria Labyad en lijkt er zodoende in kwalitatief opzicht flink op vooruit te zijn gegaan ten opzichte van het afgelopen seizoen. De Amsterdammers wachten daarnaast inmiddels alweer vier seizoenen op een landstitel en wat Sjoerd Mossou en Arnold Bruggink betreft is de ploeg van trainer Erik ten Hag de favoriet voor de aankomende voetbaljaargang.

“Als je met de investeringen die ze hebben gedaan geen kampioen wordt, verpruts je het wel heel erg. De salarissen die ze sommige jongens betalen zijn zeker twee keer zo hoog dan voorheen. Dat zegt iets over de koers die is ingezet”, begint Mossou in gesprek met de VARAgids. De journalist van het Algemeen Dagblad neemt een duidelijke koerswijziging waar in de Johan Cruijff ArenA.

“Ik heb nooit begrepen waarom er niet nadrukkelijker in ervaren spelers werd geïnvesteerd. Nu gebeurt dat wel, deels omdat Overmars autonomer kan werken”, vervolgt hij zijn verhaal. Volgens Mossou is het ontslag van Dennis Bergkamp en de teruggebrachte rol van het technisch hart, die bleven pleiten voor het inzetten van eigen jeugd, hier debet aan: “Overmars zat in een spagaat. Nu hoeft hij zijn oren niet meer te laten naar meningen van mensen op De Toekomst.”

Bruggink heeft hoge verwachtingen van met name Tadic: “Die had bij clubs als Lazio of Sevilla, om er een paar te noemen, gewoon een basisplaats gehad. Hij zal hier graag willen spelen, wil misschien het plezier terugvinden”, vertelt hij. Toch ziet de oud-spits van onder meer PSV enkele mogelijke obstakels op de weg: “Maar hij moet zich ook realiseren dat hij uit bij Emmen op kunstgras gaat spelen. Dit elftal moet nu resultaat gaan opleveren. De druk is groter dan ooit. Ajax is zonder enige twijfel de absolute favoriet.”