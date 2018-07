‘Het is niet eerlijk dat Mino Raiola met de grond gelijk gemaakt wordt’

In de vijfdelige serie Vragen aan zaakwaarnemers geven toonaangevende voetbalmakelaars openheid van zaken. In aflevering één de vraag waarom het imago van zaakwaarnemers zo slecht is. Peter R. de Vries, die onlangs de transfer van Ajax-speler Léon Bergsma naar AZ begeleidde, wijst op het gesjoemel met leeftijden. Ook de roemruchte zaakwaarnemer Mino Raiola komt uitgebreid aan bod in de video hieronder. Is hij nu echt zo fout als de media beweren?