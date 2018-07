‘Brands heeft beste papieren om voor 33 miljoen zaken te doen met United’

Manchester United aast nog altijd op de komst van een extra centrale verdediger, waarbij Harry Maguire en Yerry Mina de meest concrete doelwitten lijken te zijn, en Marcos Rojo wordt waarschijnlijk het kind van de rekening. De Daily Mirror en de Daily Mail melden dinsdag namelijk dat van de vijf stoppers die José Mourinho op dit moment tot zijn beschikking heeft, de Argentijn de meest waarschijnlijke kandidaat voor een vertrek is.

De Portugese trainer van the Red Devils kan verder ook beschikken over Phil Jones, Eric Bailly, Chris Smalling en Victor Lindelöf, waardoor er in ieder geval één verdediger moet worden verkocht om ruimte te maken voor een nieuwkomer. Olympique Lyon heeft onlangs wel geïnformeerd naar de beschikbaarheid van Lindelöf, maar kreeg toen te horen dat de Zweed, die pas een jaar op Old Trafford actief is, niet mag vertrekken.

Dat geldt niet voor Rojo, die in 2014 voor twintig miljoen euro werd opgehaald bij Sporting Portugal en er sindsdien nooit in is geslaagd om uit te groeien tot een onbetwiste basisspeler. De Argentijnse WK-ganger is inmiddels weer terug van zijn vakantie, maar is niet mee op de Amerikaanse voorbereidingstour van zijn club om in Manchester over zijn toekomst te praten. De 28-jarige verdediger kan ook al op de belangstelling van een aantal clubs uit de Premier League rekenen, aangezien Everton en Wolverhampton Wanderers zouden azen op zijn komst.

The Toffees van technisch directeur Marcel Brands hebben daarbij volgens bovengenoemde Britse tabloids de beste papieren in handen. Trainer Marco Silva kent Rojo nog van hun gezamenlijke tijd in Lissabon en weet waar de kwaliteiten van de verdediger liggen, die op Goodison Park de linkerschakel van een driemansdefensie moet gaan worden. Het enige obstakel kan de vraagprijs van Manchester United nog vormen, aangezien de nummer twee van het afgelopen Premier League-seizoen ruim 33 miljoen euro wil zien voor Rojo. Het contract van de 59-voudig international loopt nog door tot medio 2021, inclusief een optie voor een extra seizoen.