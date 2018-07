Lopetegui wijst opvolger voor Ronaldo aan: ‘We verwachten veel van hem’

Julen Lopetegui trad onlangs aan trainer van Real Madrid en zag Cristiano Ronaldo reeds vertrekken bij de Koninklijke. Ook Gareth Bale liet doorschemeren dat hij een vertrek uit Madrid overweegt, maar de 51-jarige oefenmeester is juist van plan om van de Welshman een belangrijke speler te maken.

“We zijn ervan overtuigd dat Bale een geweldig jaar gaat draaien en verwachten veel van hem. We gaan er alles aan doen om hem in topvorm te krijgen”, zo wordt Lopetegui op een persconferentie geciteerd door verschillende Spaanse media. Voor de oefenmeester goed en wel begonnen was bij Real Madrid, zag hij Ronaldo naar Juventus vertrekken. “Toen ik tekende, lag Cristiano nog vast bij Real. Maar hij maakte al snel zijn vertrekwens bekend.”

“Als coach is het een uitdaging om een goed team te bouwen zonder Cristiano. Ik erken dat hij een van de grootste spelers uit de clubgeschiedenis is en Real heeft daarom meegewerkt aan zijn vertrek”, vervolgt de oefenmeester. Neymar, Eden Hazard en Kylian Mbappé werden genoemd als mogelijke opvolgers van Ronaldo, terwijl ook Thibaut Courtois wordt gelinkt aan een overstap naar Madrid. Lopetegui is echter te spreken over zijn huidige selectie.

“We zijn tevreden met deze selectie en zijn ervan overtuigd dat we voor al onze doelen kunnen strijden, wat Real aan zijn stand verplicht is. We willen een geweldig team op het veld hebben. Als er geen veranderingen meer plaatsvinden, ben ik een gelukkige trainer. We gaan niet over geruchten praten. Met deze selectie zijn we in staat om aan de eisen die bij Real horen te kunnen voldoen”, besluit Lopetegui. Real neemt het dinsdag in het kader van de International Champions Cup op tegen Manchester United.