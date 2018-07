Heracles ziet doelman op 29-jarige leeftijd stoppen en pikt vervanger op bij AZ

Harm Zeinstra is profvoetballer af, zo maakt Heracles Almelo dinsdag bekend via de officiële kanalen. De 29-jarige doelman, die na zijn overstap van SC Cambuur een jaar in Twente speelde, wil zich gaan richten op een carrière in het bedrijfsleven en wordt vervangen door Koen Bucker. De 22-jarige sluitpost komt over van AZ en heeft een tweejarig contract, met een optie voor nog een seizoen, getekend.

“Ik was op zoek naar een uitdaging op andere vlakken en wilde graag ambities waarmaken die ik niet direct in mijn voetbalcarrière terugvond”, legt Zeinstra, die aan de slag gaat als consultant bij een adviesbedrijf in de sportwereld en aan een master aan het Johan Cruyff Institute begint, zijn keuze uit. “Vanaf mijn tiende ben ik dagelijks met voetbal bezig geweest. Het zal wennen zijn dat dat vanaf nu niet meer het geval is, maar ik zie deze stap dermate zitten dat ik enorm gemotiveerd ben om de switch te maken.”

Zeinstra begon zijn loopbaan bij sc Heerenveen en stond daarna nog onder contract bij FC Emmen en SC Cambuur. Afgelopen seizoen vervulde hij bij Heracles de rol van reservedoelman achter de inmiddels naar KV Mechelen vertrokken Bram Castro. De in Leeuwarden geboren sluitpost wordt nu vervangen door de zeven jaar jongere Bucker.

Hij maakte sinds 2011 deel uit van de jeugdopleiding van AZ en vertrekt nu voor een niet nader bekendgemaakt bedrag naar Almelo. Bucker kijkt uit naar de nieuwe uitdaging die op zijn pad is gekomen: “Ik ben blij om hier te hebben getekend en heb enorm veel zin in het seizoen. Heracles Almelo is een mooie club, waar ik me verder hoop te ontwikkelen.”