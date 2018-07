Isimat-Mirin: ‘PSV staat niet onwelwillend tegenover een vertrek’

Nicolas Isimat-Mirin erkent dat hij belangstelling van clubs geniet. PSV wil de verdediger, die tot volgend jaar zomer onder contract staat, in principe niet kwijt. “De club staat ook niet onwelwillend tegenover een vertrek. Ze bieden mij de keuze”, claimt de Fransman in gesprek met Foot Mercato. “PSV staat voor alle opties open.”

“Als ik wil blijven, valt daarover te praten. Voor nu focus ik me op de start van het seizoen.” Isimat-Mirin speelt al sinds de zomer van 2014 in Eindhoven. Hij werd eerst een seizoen op huurbasis overgenomen van AS Monaco en een jaar later ondertekende hij een verbintenis tot medio 2019. “Ik denk dat het misschien tijd is voor iets anders. Dat zal uiteraard in samenspraak gaan met de club”, benadrukt hij.

Over de identiteit van de clubs met interesse is Isimat-Mirin opvallend openhartig. “Er zijn contacten geweest met Stade Rennes en Besiktas, maar er zijn ook andere clubs. We zitten nu in de situatie dat we eruit moeten zien te komen met de club. We moeten bekijken of ik ben wat ze zoeken. Er zijn nog twee, drie details die een transfer kunnen blokkeren.”

“Het gaat puur om toekomstige transfers, wie er komt en wie er gaat. We zitten midden in de transferperiode en moeten geduldig afwachten.” PSV gaf eerder aan niemand meer deze zomer te willen uitzwaaien, behoudens Santiago Arias. De rechtsback annex Colombiaans international heeft toestemming gekregen om met Atlético Madrid te praten.