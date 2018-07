Arias verlaat PSV voor Atlético Madrid: transfersom, contract en salaris

Santiago Arias maakt per direct de overstap van PSV naar Atlético Madrid, zo meldt de Spaanse club via de officiële kanalen. Met de transfer is naar verluidt een bedrag van 11,5 miljoen euro gemoeid. De Colombiaans international zet zijn handtekening onder een langdurig contract bij de club uit LaLiga en gaat er qua salaris op vooruit.

Transfersom Santiago Arias

PSV onderhandelde in eerste instantie maanden met Napoli en op het laatste moment mengde Atlético Madrid zich in de strijd om Arias. De Eindhovenaren eisten volgens sommige media vijftien miljoen euro, terwijl Napoli in eerste instantie niet verder wilde gaan dan tien miljoen. Uiteindelijk ging PSV akkoord met een transfersom van 11,5 miljoen, wat ook Atlético Madrid bereid was te betalen. Arias mocht met zowel Napoli als Atlético onderhandelen over een contract en kwam er uiteindelijk dus met de Spaanse club uit.

Contract Arias bij Atlético Madrid

De 26-jarige rechtsback heeft zijn handtekening gezet onder een vijfjarig contract bij de Spaanse topclub en ligt zodoende vast tot de zomer van 2023. Zijn verbintenis in Eindhoven liep nog door tot medio 2019. Arias maakte in de zomer van 2013 voor 675.000 euro de overstap naar PSV en speelde 172 wedstrijden voor de regerend landskampioen, waarin hij goed was voor 10 doelpunten en 21 assists. PSV gaat waarschijnlijk niet de markt op voor een vervanger, omdat men eerder al Denzel Dumfries van sc Heerenveen overnam en ook Derrick Luckassen en Pablo Rosario als rechtsback kunnen fungeren.

Wat gaat Arias bij Atlético Madrid verdienen?

Arias zou bij de Spaanse topclub 1,6 miljoen euro netto per jaar gaan opstrijken, zo melden diverse media. Daarmee gaat hij er financieel op vooruit, want bij PSV ligt het salarisplafond op een miljoen euro bruto. Hij verlaat PSV met in totaal vijf prijzen op zak, namelijk drie landstitels en twee keer de Johan Cruijff Schaal. Nu sluit Arias zich aan bij Atlético Madrid, dat getraind wordt door Diego Simeone. Los Colchoneros eindigden vorig seizoen als tweede in LaLiga, achter kampioen Barcelona. Naast Atlético was dus ook Napoli nadrukkelijk geïnteresseerd in de Colombiaanse vleugelverdediger.

Arias heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij PSV deze zomer achter zich wilde laten. Eind juli gaf Mark van Bommel al aan dat hij rekening hield met het vertrek van de rechtsback. “Een vertrek van Arias is ingecalculeerd. We hebben hem de tijd gegeven om met een club te praten”, aldus de trainer tegenover Omroep Brabant na de 2-1 oefenzege op Valencia.