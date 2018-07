FC Emmen wil Ajax-, Feyenoord- en PSV-shirts op eigen tribunes weren

FC Emmen wil tijdens het debuutseizoen in de Eredivisie geen toeschouwers in Ajax-, Feyenoord- of PSV-shirts op de eigen tribunevakken zien. Dat is uitsluitend om de algemene veiligheid op De Oude Meerdijk te garanderen, legt veiligheidsmanager Johan Boers uit. Ook kinderen mogen geen shirts, sjaaltjes of petjes van Ajax, Feyenoord op PSV meenemen.

“Nee, dat mag niet”, bevestigt Boers in gesprek met het Dagblad van het Noorden. “Natuurlijk snappen we dat er mensen zijn die naast FC Emmen nog een andere favoriete club hebben. Dat is allemaal prima. We weten ook dat uitingen van concurrerende clubs voor irritaties kunnen zorgen of zelfs als een provocatie kunnen worden gezien.”

FC Emmen verduidelijkt derhalve de huisregels, die niet gelden voor de fans die plaatsnemen in het uitvak. Voor de promovendus is het zaak om meer aandacht aan veiligheid te besteden, nu het aantal risicowedstrijden zal toenemen. “De Eredivisie is andere koek”, laat burgemeester Eric van Oosterhout weten. “Op die wedstrijden komt veel meer volk af. Alle seizoenkaarten waren binnen een mum van tijd verkocht en de verwachting is dat ook het uitvak iedere wedstrijd vol zal zitten.”

FC Emmen werkte vorig seizoen met 35 stewards. Boers ziet dat aantal graag uitgebreid worden. “Na de promotie hebben zich nog zo'n vijftien liefhebbers aangemeld. Zij gaan op cursus. Wat mij betreft melden zich nog zo'n vijftien mensen aan.”