De Jong: ‘Ze hebben waanzinnig veel geld, iets dat wij niet hebben’

Feyenoord moet komend seizoen zo lang mogelijk meedoen om de titel, zo luidt de doelstelling van de Rotterdammers volgens algemeen directeur Jan de Jong voor de volgende voetbaljaargang. De sportbestuurder wil de kampioensschaal eerder heroveren dan de vorige keer, toen men achttien jaar lang geen landstitel op de Coolsingel kon vieren.

“Het liefst nog vaker, maar één keer in de vijf jaar kampioen zou moeten”, stelt De Jong in gesprek met NPO Radio 1. De financiële huishouding van Feyenoord is echter niet zo florissant als die van Ajax, dat deze zomer een ongekende koopdrift tentoonspreidde en voor meer dan veertig miljoen euro aan versterkingen voor 2018/19 heeft betaald.

De Jong begrijpt de keuze van Ajax om torenhoge bedragen voor Dusan Tadic en Daley Blind te betalen. “Zij hebben waanzinnig veel geld op de bank, iets dat wij niet hebben. Ajax heeft vier jaar lang geen prijs gewonnen, wat vrij uitzonderlijk is met zo'n hoge begroting. Ze breken met het verleden, kiezen voor routine en zijn bereid om het salarisplafond te doorbreken. Dat is een keuze”, stelt de directeur van Feyenoord.

Bij Feyenoord is Jordy Clasie terug van weggeweest. Hij wordt een seizoen van Southampton gehuurd. “Hij heeft daarvoor echt een groot deel van zijn salaris moeten inleveren”, weet De Jong, die in Rotterdam eerder Dirk Kuijt en recenter Robin van Persie al zag terugkeren. “Wat spelers zien, is dat het in Nederland best prettig geregeld is. En je krijgt een redelijke vergoeding, zeker in de top. Clasie zei tegen me dat hij blij was dat hij in het buitenland heeft gespeeld, maar nog veel blijer is om terug te komen.”