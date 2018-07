‘Ik zou mijn broer graag bij Barcelona zien, hij past perfect in dit elftal’

Barcelona leende Rafinha afgelopen seizoen uit aan Internazionale, dat financieel niet bij machte was om de middenvelder definitief over te nemen. De Serie A-club kon uiteindelijk niet aan de belofte voldoen dat men 35 miljoen euro zou betalen indien kwalificatie voor de Champions League werd afgedwongen. Rafinha meldde zich zodoende eerder deze maand bij Barcelona ter voorbereiding op komend seizoen.

“Ik houd me absoluut niet bezig met mijn toekomst”, verzekerde Rafinha in aanloop naar het International Champions Cup-duel met AS Roma, in het AT&T Stadium in Arlington. “Het belangrijkste is dat ik fit ben en dat mijn zaakwaarnemers zich daar mee bezighouden. Ik wil vooral niet geblesseerd raken. Elke voetballer wil voetballen en ik wil spelen voor een club waar ik de meeste speelminuten kan maken, hier of elders.”

“Ik ben klaar voor elk scenario”, benadrukte Rafinha, die mede door blessureleed nooit écht doorbrak bij Barcelona en verder altijd tussen bank en basis schommelde. “Als ik mijn toekomst zou weten, zou ik dat echt zeggen. Maar ik moet me daar nu niet mee bezighouden. Ik heb vijf goede maanden bij Inter beleefd, ik had het goed naar mijn zin, maar ik ben speler van Barcelona.”

Broer Thiago Alcantara brak wél door bij Barcelona en maakte medio 2013 voor 25 miljoen euro de overstap naar Bayern München. Alhoewel hij ruim een jaar geleden een nieuwe verbintenis tot medio 2021 ondertekende, wordt hij nog vaak aan een rentree in het Camp Nou gelinkt. “Ik zou mijn broer graag bij Barcelona zien, hij pas perfect in dit elftal”, liet Rafinha zich ontvallen.