Viergever: ‘Ik dacht: je hoeft nu niet te zeggen dat ik bij Ajax vandaan kom'

Nick Viergever had zichzelf al een aantal keren afgevraagd hoe de supporters van PSV hem zouden ontvangen, zo bekent hij. De 28-jarige verdediger maakte eerder deze zomer de transfervrije overstap van Ajax naar de Eindhovense club. Hij stond in de oefenwedstrijd tegen Valencia (2-1 winst) voor het eerst in een PSV-shirt in het Philips Stadion.

“Ik heb geen gekke dingen gehoord”, vertelt Viergever dinsdag in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Bij de presentatie vóór de wedstrijd noemde de speaker bij een andere speler zijn vorige club. Toen dacht ik: je hoeft nu niet te zeggen dat ik bij Ajax vandaan kom. Dat deed hij gelukkig ook niet. Zo goed was hij wel.”

Viergever werd niet uitgefloten of uitgescholden en is sowieso niet iemand die voor controverse zorgt. Net als bij Sparta Rotterdam, AZ en Ajax heeft hij bij PSV al snel zijn draai kunnen vinden. “Ik heb me snel aangepast aan het team, de mensen hier. Het enige smetje is dat we het langzaam moesten opbouwen, omdat ik met een fysieke achterstand binnen kwam”, verwijst hij naar een enkelblessure waarmee hij in zijn laatste maanden in dienst van Ajax kampte.

“Ik merk nog wel dat sommige plekjes fysiek niet helemaal honderd procent zijn. Het zijn de laatste loodjes.” Viergever merkt dat het er in Brabant iets relaxter aan toe gaat dan in de hoofdstad, waar hij vier jaar speelde. Dat vindt hij dan ook meteen het grootste verschil. “De hele omgeving is rustiger, meer ontspannen, gemoedelijker. Het bevalt me prima hier.” Viergever lijkt nagenoeg zeker van een basisplek, met naast hem Daniel Schwaab of Derrick Luckassen.