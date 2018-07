Feyenoord wil geen transfers meer en vraagt hoofdprijs voor viertal

Feyenoord wil geen transfers meer, zo kopt De Telegraaf dinsdag. De club uit Rotterdam hoopt dat het nog exact één week rustig blijft rond de beste spelers in De Kuip, in verband met de deadline van 8 augustus voor inkomende transfers in de Premier League. Het dagblad somt Steven Berghuis, Sven van Beek, Tonny Vilhena en Nicolai Jörgensen op als kandidaten die Feyenoord op het laatste moment zouden kunnen inruilen voor Engeland.

De interesse uit de Bundesliga, Ligue 1 en Serie A is immers veel geringer. Watford heeft belangstelling voor Van Beek, maar wil de verdediger eerst nog verhuren aan een Italiaanse club, waarschijnlijk Udinese Daar heeft Van Beek echter geen interesse in: onder dergelijke omstandigheden blijft de verdediger liever bij Feyenoord en dat is de reden dat hij alle verhalen over een mogelijke transfer openlijk weghoont.

Intern zou men zich verbazen dat geen enkele club concrete interesse in Berghuis heeft. Brighton & Hove Albion betaalde immers wél 25 miljoen euro voor Alireza Jahanbakhsh van AZ. Het dagblad stelt dat bij Berghuis het etiket ’mislukt in Engeland’ op zijn rug kleeft, naar aanleiding van zijn periode bij Watford. De kans is groot dat hij in de toekomst, als hij het beeld verder heeft hersteld, alsnog een transfer gaat maken.

Voor Vilhena is nog niemand bereid om flink de buidel open te trekken, al is er wel sprake van oriënterende interesse. Feyenoord is vastbesloten de middenvelder niet voor een paar miljoen te laten vertrekken. Hetzelfde geldt voor Jörgensen: de spits wordt door meerdere clubs bekeken, maar niemand is bereid de hoofdprijs te betalen.

“Op dit moment is er geen concrete interesse in onze spelers”, legt trainer Giovanni van Bronckhorst uit. “We zijn met Feyenoord helemaal afhankelijk van de markt. Het is goed dat de Engelse markt op 8 augustus sluit. Daarna draait de carrousel misschien niet meer. Het is afwachten, elk jaar weer. Frustrerend? Nee, we zitten al jaren in die positie.”