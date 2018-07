FSV Mainz 05 slaat bod uit Premier League van 35 miljoen euro af

FSV Mainz 05 is niet van plan om Jean-Philippe Gbamin naar een club in de Premier League of waar dan ook te laten gaan. De Bundesliga-club heeft naar verluidt een bod van liefst 35 miljoen euro op de 22-jarige verdediger van tafel geveegd. “Hij mag van Engeland dromen, maar het is heel duidelijk. Hij blijft”, benadrukt trainer Sandro Schwarz.

Gbamin gaf onlangs openlijk aan dat hij welwillend stond tegen een zomers vertrek bij Mainz, dat afgelopen seizoen nipt aan degradatie uit de Bundesliga ontsnapte. Rouven Schröder, technisch directeur van de Bundesliga-club is echter niet te vermurwen. “Jean-Philippe is niet op de markt”, benadrukt de sportbestuurder aan BILD.

“Ook wij hebben bepaalde rechten en Jean-Philippe is een zekerheidje in onze plannen voor komend seizoen. Dus er is geen sprake van wanneer en maar.” Schröder erkent dat hij ‘een paar dagen geleden’ een voorstel uit Engeland heeft afgeslagen. Hij laat open of het van Arsenal afkomstig was, een van de clubs met interesse, en bevestigt alleen dat het meer geld was dan Borussia Dortmund voor Abdou Diallo betaalde (28 miljoen euro, red.)

Gbamin, die had aangekondigd dat zijn zaakwaarnemer met Schröder om de tafel zou gaan, zal niet een transfer gaan forceren, zo voorziet de technisch directeur. De enkelvoudig Ivoriaans international speelde tussen 2013 en 2016 voor RC Lens en maakte vervolgens voor vijf miljoen euro de overstap naar Mainz, waar hij nog geen jaar geleden een nieuw contract tot medio 2022 ondertekende.