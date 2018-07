‘Liverpool zit niet stil en gaat opnieuw miljoenencontract uitdelen’

In navolging van Roberto Firmino en Mohamed Salah kan ook Sadio Mané een nieuw contract met Liverpool ondertekenen, zo verzekeren diverse Engelse media in de nacht van maandag op dinsdag. Alhoewel de aanvaller nog drie jaar op de loonlijst staat en hij ‘slechts’ 110.000 euro per week verdient, heeft hij naar verluidt geen haast om zich langer én tegen betere voorwaarden aan de Merseyside-club te verbinden.

Liverpool heeft zaakwaarnemer Sasha Empacher, die ook de belangen van Naby Keïta behartigt, laten weten dat men zeer welwillend staat om de contractuele samenwerking te verlengen, naar aanleiding van de belangrijke rol die Mané afgelopen seizoen in het elftal van Jürgen Klopp vervulde. Sinds zijn komst van Southampton, twee zomers geleden voor 36 miljoen euro, staat hij met 110.000 euro per week in de subtop van de loonlijst.

Empacher was afgelopen woensdag in New Jersey om de wedstrijd tussen Manchester City en Liverpool (1-4) in de International Champions Cup te bekijken. Na afloop ontmoette hij Klopp en technisch directeur Michael Edwards. In juni werd de Senegalees international met een overgang naar Real Madrid in verband gebracht, maar Liverpool was én is nimmer van zins om de 26-jarige aanvaller van de hand te doen.

Met Salah, Firmino en Mané heeft Liverpool een van de meest gevreesde voorhoedes van Europa. Mané was afgelopen seizoen goed voor twintig treffers, inclusief een hattrick tegen FC Porto in de Champions League.