FC Utrecht stunt: 'Normaal is iemand met zo'n salaris onhaalbaar'

Hij werd in verband gebracht met clubs als Anderlecht, Racing Genk, FC Basel en Udinese, maar Emil Bergström ondertekende maandag een driejarig contract bij FC Utrecht. De verdediger, drievoudig international van Zweden, kwam transfervrij over van Rubin Kazan. Hij liet zijn contract ontbinden wegens achterstallige betalingen en dat bood Utrecht de kans om toe te slaan.

"Het loopt al een tijdje", verklaart directeur voetbalzaken Jordy Zuidam in gesprek met FOX Sports. Bergström werd al 'een aantal maanden' niet uitbetaald door Rubin Kazan. Zuidam werd 'getipt' over de naderende transfervrije status van de 25-jarige mandekker. "Op dat moment was het nog steeds een hele grote uitdaging, omdat een speler die zo'n salaris gewend is bij Rubin Kazan, in principe onhaalbaar is."

"Door het contact met zijn zaakwaarnemer en uiteindelijk ook de speler zelf kwam ik erachter dat het een jongen is die heel erg bezig is met de sportieve stappen in zijn carrière", vervolgt de beleidsbepaler van Utrecht. "Zodoende maakten we een kans. Vervolgens hebben we er vol op ingezet en hebben we hem en zijn zaakwaarnemer kunnen overtuigen om voor FC Utrecht te kiezen."

Rubin Kazan verhuurde Bergström afgelopen anderhalf jaar aan het Zwitserse Grasshoppers, waarvoor de verdediger totaal 58 wedstrijden speelde. De Scandinaviër stond sinds februari 2016 onder contract bij Rubin Kazan, dat hem destijds overnam van het Zweedse Djurgårdens IF.

Gavory

Volgens het Algemeen Dagblad pakt Utrecht door na de komst van Bergström. De Eredivisionist is akkoord met Ligue 2-club Clermont over de komst van Nicolas Gavory. Het papierwerk wordt momenteel in orde gemaakt, waarna de linksback kan worden gepresenteerd in Stadion Galgenwaard. Gavory komt volgens de krant uit de koker van de Fransman Didier Martel, scout en oud-speler van FC Utrecht.