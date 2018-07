‘Voor ik het wist, was ik iedere dag 50 euro armer door Messi en Suárez’

Yerry Mina arriveerde in januari bij Barcelona, nadat de topclub ongeveer twaalf miljoen euro had betaald aan Palmeiras. De Colombiaanse verdediger, die momenteel in verband wordt gebracht met een transfer naar onder meer Manchester United en Everton, zegt in gesprek met Bocas Magazine dat hij zijn ogen uitkeek toen hij voor het eerst met de spelers van Barcelona trainde.

“In het begin probeerde ik een goede sfeer te creëren, dus ik begon te wedden met Lionel Messi en Luis Suárez wie de beste vrije trappen in de training kon nemen”, begint de centrale verdediger. “Ik deed het alleen om die twee aan het werk te zien. Voor ik het wist, was ik iedere dag 50 euro armer door Messi en Suárez. En ik dacht: ik betaal gewoon de boodschappen voor deze gasten!”

“Maar de waarheid is: het zijn monsters. Ze leggen de bal neer waar ze maar willen. Fantastische mensen, tovenaars”, aldus Mina, die erkent dat hij het zwaar had in zijn eerste halfjaar in Catalonië. “Ik heb veel dingen gedacht, veel slechte dingen. Ik dacht dat het met me gedaan was. Ik voelde me zo slecht en Philippe Coutinho en Paulinho probeerden mij steeds te enthousiasmeren.”

“Ik begrijp dat er spectaculaire spelers centraal achterin stonden, maar ik wilde gewoon een minuut hebben om indruk te maken. En dat gebeurde niet. De luttele minuten die ik kreeg, waren slecht. Het voelde bij tijd en wijle alsof alles verkeerd ging. Ik had het gevoel dat ik niets meer goed kon doen. Zelfs bij iedere pass op de training”, besluit de 23-jarige stopper.