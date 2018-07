Ambitieus Barça wil 300 miljoen euro ophalen met nieuwe naam Camp Nou

Barcelona voert vergevorderde onderhandelingen over een naamswijziging van stadion Camp Nou, zo claimt ESPN maandagavond. De regerend kampioen van Spanje hoopt voor volgend jaar zomer een definitief akkoord te kunnen sluiten. Momenteel wordt er gesproken met bedrijven uit de Verenigde Staten en Azië.

Het is voor Barcelona de bedoeling om circa driehonderd miljoen euro op te strijken met de naamswijziging, die voor twintig jaar zou gelden. Dat geld zou deels gestoken kunnen worden in het renovatieproject van het stadion, dat Barcelona eerder deze maand presenteerde. De voetbaltempel van de grootmacht moet medio 2021 liefst 105.000 supporters kunnen bevatten en deels overdekt zijn. De totale kosten worden geschat op zeshonderd miljoen euro.

De stadionrenovatie maakt deel uit van het ambitieuze Espai Barça-project. De club is al geruime tijd op zoek naar kapitaal voor het bouwen van een groot, nieuw sportcomplex. Barcelona B en het vrouwenelftal gaan hun wedstrijden niet langer spelen in het Mini Estadi, maar in het Estadi Johan Cruyff waar zesduizend mensen in zouden moeten kunnen. Bovendien komt er een nieuw Palau Blaugrana, de sportarena die wordt gebruikt voor onder meer de basketbal-, handbal- en fustalafdeling.

Mocht het lukken om binnen een jaar tot een akkoord te komen over een nieuwe stadionnaam, dan kan daarover gestemd worden tijdens een algemene ledenvergadering. Barcelona wil de naam van een sponsor toevoegen achter 'Camp Nou' in de stadionnaam. Het is niet duidelijk met welke partijen Barcelona in gesprek is.