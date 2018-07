‘Er is geen twijfel dat er serieuze problemen waren tussen hem en Ronaldo’

Cristiano Ronaldo maakte onlangs de overstap van Real Madrid naar Juventus. De Portugese superster zou bij de Koninklijke zich niet meer helemaal gewaardeerd hebben gevoeld. Met name de moeizame relatie met voorzitter Florentino Pérez zou de transfer hebben bespoedigd, redeneert Predrag Mijatovic, voormalig aanvaller en technisch directeur van de Spaanse grootmacht.

Mijatovic stelt in gesprek met A Bola dat Ronaldo echt niet over één nacht ijs is gegaan bij zijn beslissing. “De reden was waarschijnlijk de vreemde relatie tussen Cristiano en Florentino. Ik weet niet precies wat er is gebeurd, maar van buitenaf is er geen twijfel dat er serieuze problemen waren tussen hem en Ronaldo”, aldus de voormalig spits.

“Ik geloof ook niet dat de beslissing in alle haast is genomen. Het was het einde van een proces die al een tijdje terug was ingezet. De irritatie groeide en bereikte uiteindelijk een hoogtepunt, met dit als resultaat”, aldus Mijatovic, die stelt dat Juventus ‘logischerwijs’ sterker is geworden met de komst van Ronaldo. Massimiliano Allegri waarschuwde eerder voor te veel euforie.

“Cristiano heeft veel internationale ervaring en gaat ons enorm helpen, maar we moeten voorzichtig zijn. Er heerst te veel euforie rond ons en dat is niet goed. Dit jaar wordt moeilijker dan normaal”, aldus de trainer van Juventus. “Opponenten zullen agressiever zijn omdat we al veel hebben gewonnen en nu ook nog eens een uitstekende speler zoals Ronaldo in de ploeg hebben. Ze zullen daardoor gemotiveerder zijn.”