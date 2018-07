‘Ik kende Malcom niet eens van naam, ik heb geen reden om gedag te zeggen’

Voor Malcom staat dinsdagnacht een beladen wedstrijd op het programma in de International Champions Cup. De buitenspeler neemt het met Barcelona op tegen AS Roma, de club die een akkoord bereikte met Girondins Bordeaux over de komst van Malcom voordat hij zelf de stekker uit die transfer trok. Kostas Manolas, verdediger van Roma, is niet van plan om het erover te hebben met de Braziliaan.

Ondanks het mislopen van Malcom is Roma deze zomer bijzonder actief op de transfermarkt, met elf aankopen, een huurling en een transfervrije aanwinst. I Giallorossi blijven rondkijken. "Ik ben niet degene die aangeeft wie we moeten kopen. De sportief directeur en de trainer ontfermen zich daarover", zegt Manolas op een persconferentie in de Verenigde Staten. "Malcom heeft zijn beslissing genomen."

"Als hij niet naar Roma wilde, is het beter dat hij naar Barcelona is gegaan. Daar kan hij zijn carrière voortzetten. Of ik hem ga begroeten? Nee, ik kende hem hiervoor niet. Ik wist zijn naam niet eens. Er is geen reden om 'hallo' tegen hem te zeggen", is Manolas duidelijk. Malcom verkaste uiteindelijk voor 41 miljoen euro van Girondins Bordeaux naar Barcelona, een bedrag dat nog kan oplopen tot 42 miljoen euro.

Barcelona - Roma is sowieso al een interessant affiche: in de kwartfinale van het afgelopen Champions League-seizoen maakten de Italianen een 4-1 nederlaag goed voor eigen publiek (3-0). Manolas maakte het beslissende doelpunt. "Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest in mijn carrière. We hebben een wonder afgedwongen", blikt de 27-jarige Griek terug. "Hopelijk kunnen we morgen weer een goede prestatie neerzetten. Het is belangrijk dat we kunnen aantonen dat we vooruit zijn gegaan door de trainingen in de voorbereiding."