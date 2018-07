PSV'er ontbreekt op officiële elftalfoto vanwege transferperikelen

Op de openbare training van PSV maandag ontbrak Santiago Arias. De Colombiaanse vleugelverdediger ontbreekt ook op de elftalfoto die tijdens de jaarlijkse fotopersdag van de Eindhovenaren is gemaakt. Arias is nog altijd een uitgaande transfer aan het uitonderhandelen, met Napoli als mogelijke bestemming.

Op de foto staan 24 spelers en 11 stafleden. Ook de vijf spelers van Jong PSV die mee waren op het trainingskamp in Verbier, Jordan Teze, Joël Piroe, Matthias Verreth, Michal Sadilek en Laros Duarte, ontbraken op de groepsfoto. Arias lijkt binnen afzienbare tijd PSV’er af te zijn, maar niet alleen Napoli heeft het voorzien op de 26-jarige rechtsback.

Ook Atlético Madrid aast op de 45-voudig international van Colombia. Trainer Diego Simeone zou in Arias een welkome versterking zien, maar naar verluidt zou Napoli nog de beste papieren hebben om de verdediger in te lijven. Arias speelt sinds de zomer van 2013 in Eindhoven ligt nog tot volgend jaar zomer vast in het Philips Stadion.

Trainer Mark van Bommel gaf na de oefenwedstrijd tegen Valencia afgelopen weekend aan dat een vertrek van Arias is ingecalculeerd: “We hebben hem de tijd gegeven om met een club te praten." Naar verluidt kan Arias voor ongeveer elf miljoen euro PSV achter zich laten. In het Stadio San Paolo van Napoli zou Arias circa 1,1 miljoen euro op jaarbasis kunnen verdienen.