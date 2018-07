VIDEO - PSG trekt aan langste eind in spectaculair slot tegen Atlético

Paris Saint-Germain won maandagmiddag voor het eerst in de International Champions Cup. Na eerdere nederlagen tegen Bayern München en Arsenal moest Atlético Madrid er in het Singapore National Stadium met 3-2 aan geloven, na een spectaculaire slotfase. Bekijk de samenvatting in onderstaande video.