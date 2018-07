‘Lopetegui verrast en draait nu al tests met BBV bij Real Madrid’

Vinícius Júnior werd vorige week door Real Madrid ingeschreven als speler van Juvenil A, de hoogste jeugdploeg van de Koninklijke. De aankoop van 45 miljoen euro komt volgens Mundo Deportivo echter wel degelijk in aanmerking voor het eerste elftal. Hoewel Vinícius pas net achttien jaar is, gebruikt trainer Julen Lopetegui de voorbereiding om te bepalen of de Braziliaan toe is aan een basisplek.

In de personen van Gareth Bale, Karim Benzema en Cristiano Ronaldo had Real Madrid jarenlang een gevreesde 'BBC'-voorhoede, al koos trainer Zinédine Zidane in belangrijke wedstrijden soms voor een 4-4-2-variant met Bale op de bank. Lopetegui wil terugkeren naar het 4-3-3-systeem en heeft al eerste tests gedraaid tijdens de voorbereiding in de Verenigde Staten. Op de allereerste training koos hij voor een voorhoede van Vinícius, Benzema en Bale.

Volgens Mundo Deportivo is Vinícius allerminst bang om in de voetsporen van Ronaldo te treden. De tiener is vastberaden om de kans met beide handen aan te grijpen, aldus de krant. Het zou betekenen dat Isco en Marco Asensio niet worden gezien als de nieuwe linksbuiten van Real Madrid, maar zaterdag schreef AS dat Lopetegui erg gecharmeerd is van het tweetal. Mede door de aanwezigheid van Isco en Asensio zou Real Madrid niet de behoefte voelen om Eden Hazard in de komende weken van Chelsea over te nemen.

In de nacht van dinsdag op woensdag stelt Lopetegui zijn eerste opstelling bij Real Madrid samen. Dan begint de Champions League-houder met een wedstrijd tegen Manchester United aan de International Champions Cup. Verder wachten ontmoetingen met Juventus en AS Roma in de Verenigde Staten.