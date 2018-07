‘Speler Real Madrid is het zat en wil ’honderd procent zeker‘ vertrekken’

Mateo Kovacic wil graag vertrekken bij Real Madrid, zo meldt AS maandag. De vertrekwens van de Kroaat komt niet uit de lucht vallen, aangezien hij eerder al kenbaar heeft gemaakt dat hij meer speelminuten wil maken. De Spaanse grootmacht wil naar verluidt echter niet meewerken aan een transfer van de 24-jarige middenvelder.

‘Real Madrid heeft een probleem met Mateo Kovacic’, zo begint de Madrileense krant. De Koninklijke beschouwt de middenvelder als een belangrijke speler van de selectie en hij zou ook in de toekomst een significante positie kunnen innemen binnen de spelersgroep. De Kroaat ziet het echter anders en wil Real deze zomer verlaten. Dit heeft hij ook kenbaar gemaakt aan trainer Julen Lopetegui.

Kovacic heeft de Spanjaard verteld dat hij niet blij is met de hoeveelheid speelminuten en op zoek is naar een nieuwe club. Tegenover zijn ploeggenoten heeft Kovacic gezegd dat zijn beslissing absoluut niet overhaast is. Hij heeft alles doordacht en is ‘honderd procent zeker’ dat hij wil vertrekken, zo klinkt het. Kovacic wil namelijk een prominentere rol gaan spelen, zowel in clubverband als bij de nationale ploeg.

Real Madrid is naar verluidt nog overtuigd dat men kan inpraten op Kovacic. De technische staf wil graag dat hij blijft, waardoor andere clubs die geïnteresseerd zijn in de middenvelder, zoals Manchester City, AS Roma en Bayern München, is medegedeeld dat Kovacic niet te koop is. Een van de redenen om voor een transfer te liggen, is het standpunt van Real dat er momenteel geen speler is met dezelfde kwaliteiten die voor een redelijke prijs op te halen is.