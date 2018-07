Fulham doet zaken voor 22,5 miljoen euro en passeert grens van 70 miljoen

Aleksandar Mitrovic mag zich definitief speler van Fulham noemen. De aanvaller komt per direct over van Newcastle United en heeft een vijfjarig contract ondertekend, zo maken the Cottagers maandagavond wereldkundig. Fulham maakt geen transfersom bekend, maar volgens de Engelse pers ligt het bedrag rond de 22,5 miljoen euro. De 23-jarige Mitrovic speelde de tweede helft van het afgelopen seizoen op huurbasis voor de Londenaren.

Mitrovic had met twaalf doelpunten in twintig wedstrijden een belangrijk aandeel van de promotie van Fulham naar de Premier League. Hij werd meteen een publiekslieveling en werd de afgelopen weken voortdurend met een terugkeer in verband gebracht. Naar verluidt bereikten Fulham en Newcastle zaterdag een akkoord, waarna Mitrovic medisch gekeurd kon worden en zijn krabbel kon zetten onder een langdurig contract op Craven Cottage.

Woensdag, in het oefenduel met Sampdoria, zou de Serviër wellicht al zijn rentree kunnen maken. Mitrovic maakte medio 2015 de overstap van Anderlecht naar Newcastle, voor een bedrag van vijftien miljoen euro. Bij Partizan Belgrado en Anderlecht liep hij één op twee, maar in het tenue van Newcastle kon hij niet aan de verwachtingen voldoen. Na 72 officiële duels staat de teller op 17 doelpunten. Zijn contract in het St James Stadium liep nog twee jaar door.

"Ik ben heel blij en trots om eindelijk officieel speler van Fulham te zijn. Ik ben door het dolle heen", vertelt de aanvaller via de officiële clubkanalen. "Ik heb veel liefde voor onze geweldige fans. Ik heb een goede band met ze. Dit is een grote club en vorig seizoen hebben we geschiedenis geschreven. We hebben grote dingen bereikt en dat wil ik blijven doen. Met de supporters achter ons kunnen we ver komen." Mitrovic is na Maxime Le Marchand, Fabri en Jean Michaël Seri de vierde zomeraankoop van Fulham. De totale transferuitgaven staan op ruim zeventig miljoen euro. Bovendien wordt André Schürrle de komende twee seizoenen gehuurd van Borussia Dortmund.