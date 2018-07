‘WK 2022 in Engeland moet overwogen worden als Qatar de regels brak’

De roep Qatar het WK 2022 te ontzeggen, wordt luider. De golfstaat werd in 2010 aangewezen als organisator van de mondiale eindronde, maar voerde volgens een recent artikel van The Times achter de schermen een lastercampagne tegen concurrerende bids. Lord Triesman, voormalig voorzitter van de Engelse voetbalbond (FA), pleit voor actie.

Triesman was tussen 2008 en 2010 de voorzitter van de FA en daarmee ook de voorzitter van het Engelse bid voor het WK 2018. De Engelsen deden geen gooi naar het WK 2022, maar zouden volgens Triesman wel overwogen moeten worden als mogelijke nieuwe organisator. "Als wordt aangetoond dat Qatar de regels van de FIFA heeft overtreden, dan kunnen ze het WK niet houden", zegt de politicus van Labour in de London Evening Standard. "Als de FIFA de Engelse kandidatuur dan niet heroverweegt, is dat een fout."

Het Qatarese bid is eerder beschuldigd van corruptie, maar werd in 2014 vrijgepleit na een onderzoek van twee jaar van de FIFA. Qatar ontkende de meest recente beschuldigingen in een statement. "Het recht om dit toernooi te organiseren is door ons verkregen omdat ons voorstel het beste was en omdat het tijd is dat het Midden-Oosten zijn eerste WK organiseert", luidde een statement op de website van het bid. De andere kandidaten voor het WK 2022 waren de Verenigde Staten, Zuid-Korea, Japan en Australië.