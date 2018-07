FIFPro niet blij met speelminuten viertal Ajacieden tegen Sturm Graz

De internationale spelersvakbond FIFPro heeft zijn zorgen geuit over de gezondheid van spelers die na hun deelname aan het WK al in actie zijn gekomen voor hun werkgever. Daarbij wordt ook gewezen naar vier spelers van Ajax, die vorige week al in actie kwamen in de tweede voorronde van de Champions League tegen Sturm Graz (2-0 winst).

Volgens de FIFPro hebben spelers minstens vier weken nodig om te herstellen na hun WK-deelname. Zeker vijftien spelers hebben al gespeeld voor hun club, onder wie Hakim Ziyech, Lasse Schöne, Dusan Tadic en Nicolás Tagliafico. Alleen Tadic was geen basisspeler tegen de Oostenrijkers. De Servisch international meldde zich vorige week maandag voor het eerst op de training bij Ajax en viel in de slotfase in.

De FIFPro meldt dat de belangen van de spelers op deze manier worden geschaad. “Het is in medisch opzicht herhaaldelijk aangetoond dat te weinig rust in de overvolle speelkalender zeer riskant is”, klinkt het. 'FIFPro begrijpt de financiële belangen voor de clubs, maar de gezondheid van de spelers wordt in gevaar gebracht door een dergelijk overbelast wedstrijdschema. Spelers komen onder een enorme druk te staan. Ze zitten gevangen tussen de behoeftes van de clubs en hun eigen gezondheid.”