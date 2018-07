Chelsea stuurt jeugdinternational voor derde keer naar Championship

Kasey Palmer speelt aankomend seizoen op huurbasis voor Blackburn Rovers, zo laat Chelsea weten via de officiële kanalen. De 21-jarige middenvelder, die nog wacht op zijn debuut voor de Londenaren en vastligt tot medio 2021, verlaat the Blues zodoende voor de derde keer op tijdelijke basis, aangezien hij eerder al uitkwam voor Huddersfield Town en Derby County.

De 21-jarige Palmer maakt sinds 2013 deel uit van de jeugdopleiding van Chelsea, dat hem overnam van stadsgenoot Charlton Athletic. In het seizoen 2016/17 hielp hij Huddersfield Town met 4 goals en 3 assists in 24 wedstrijden aan promotie naar de Premier League en de eerste helft van de afgelopen voetbaljaargang was hij eveneens actief voor the Terriers.

Omdat Palmer in de eerste seizoenshelft echter niet verder kwam dan vier optredens op het hoogste niveau, besloot Chelsea hem eind januari te verhuren aan Derby County en voor the Rams speelde de zesvoudig international van Jong Engeland 15 wedstrijden in de Championship, waarin hij goed was voor 2 doelpunten en 1 assist. Palmer is na Joe Rothwell en Jacob Davenport de derde aanwinst van Blackburn voor het aankomende seizoen.