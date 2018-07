Stekelenburg verbindt toekomst aan Everton: ‘Kijk uit naar zijn terugkeer’

Maarten Stekelenburg staat sinds 2016 onder contract bij Everton en de 58-voudig Oranje-international lijkt ook de komende jaren op Goodison Park te blijven. The Toffees melden maandagmiddag namelijk via de officiële kanalen dat de 35-jarige doelman zijn contract met een seizoen heeft verlengd. Stekelenburg ligt daardoor vast tot medio 2020.

Waar Stekelenburg in zijn eerste seizoen in Liverpool nog tot negentien optredens in de Premier League kwam, vervulde hij vorig seizoen de rol van back-up van Jordan Pickford. De doelman van het Engelse elftal werd een jaar geleden door Everton voor ruim 28 miljoen euro overgenomen van Sunderland en werd in zijn eerste seizoen bij de club meteen uitgeroepen tot ‘Speler van het Seizoen’.

Voor Stekelenburg vormt het echter geen probleem om ook de komende jaren tweede keus te zijn: “Jordan heeft een erg goed seizoen gedraaid en speelde ook geweldig voor Engeland op het WK. Ik begrijp wat mijn rol zal zijn en ik zal proberen met Jordan te concurreren, terwijl ik hem tegelijkertijd ook beter wil maken”, legt hij zijn keuze uit.

“Voor mij persoonlijk was het een moeilijk seizoen omdat ik geblesseerd was en het kostte me een paar maanden om daar weer van terug te komen. Nu ben ik echter weer fit, heb ik in de voorbereiding een aantal wedstrijden gespeeld en kijk ik uit naar de terugkeer van Jordan, zodat we elkaar weer kunnen motiveren.” Voor zijn tijd bij Everton speelde Stekelenburg voor onder meer Ajax, AS Roma en Fulham.