‘Als Ronaldo dat geld echt binnen zou brengen, hoefde hij niet te vrezen’

Juventus ging onlangs aan de haal met Cristiano Ronaldo, waardoor het gat tussen de Italiaans kampioen van de afgelopen zeven seizoenen en de rest van de Serie A alleen maar groter lijkt te zijn geworden. Napoli eindigde de voorbije voetbaljaargang op de tweede plaats en voorzitter Aurelio De Laurentiis weet dat het een moeilijke opgave zal worden om la Vecchia Signora aankomend seizoen van een nieuw kampioenschap af te houden.

“Wat Juventus heeft gedaan is prachtige propaganda voor de hele Fiat-groep. Dus ik hoop dat dit hen kan helpen om de afname aan enthousiasme te maskeren die er zou zijn geweest als Massimiliano Allegri was aangebleven zonder dat er een grote aankoop bij was gekomen”, steekt de flamboyante preses van wal in gesprek met La Verita. “Waarmee had Juventus de fans na zeven landstitels op rij anders kunnen intrigeren en enthousiasmeren? En ook nog eens hetzelfde voor elkaar kunnen krijgen bij de sponsors, de grote bedrijven en de politiek?”

“Ik moet erkennen dat de club een geweldig ‘script’ heeft opgesteld om het imago van Juventus opnieuw te lanceren, chapeau! Ronaldo heeft misschien wel de slimste zaakwaarnemer in de sportwereld (Jorge Mendes, red.). Ik heb een keer met hem ontbeten om over Rui Patrício te praten en nadat duidelijk werd dat Real Madrid Ronaldo zou laten vertrekken belde hij mij op en zei hij: ‘Luister Aurelio, ben je bereid dit spelletje mee te spelen?’ Ik heb een model voorgesteld waarbij de inkomsten precies gespiegeld zouden worden aan de kosten van de deal.”

“Ik zei tegen Mendes: ‘Je vertelt mij dat Ronaldo mij rijk zal maken? Laten we zeggen dat de eerste 250 miljoen euro van de omzet dan naar Napoli gaat en de volgende 100 miljoen naar Ronaldo.’ Als hij dat geld echt binnen zou brengen, hoefde hij nergens voor te vrezen en vormde het geen enkel risico voor hem. Op die manier zou Ronaldo zichzelf afbetaald hebben, maar toen begon Juventus zich ermee te bemoeien en werd de inzet verhoogd.”

“Op het gebied van marketing is de hele Italiaanse competitie erop vooruitgegaan, niet alleen Juventus”, gaat De Laurentiis verder. “Er zit echter een groot gat tussen het zeggen van ‘chapeau’ en het winnen van de Champions League. Ronaldo is van een bepaalde leeftijd (33, red.) en voor een club is het gevaarlijk om zoveel geld uit te geven aan een speler die het einde van zijn loopbaan nadert, om een salaris te betalen dat buiten alle standaarden ligt. Ik vraag me af of het commerciële of het sportieve succes hier zal winnen. Als je eenmaal begint met het betalen van absurde salarissen, zal je daar vroeg of laat de gevolgen van ondervinden.”