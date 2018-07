Jeugdig PSG rekent in absolute slotfase toch nog af met veerkrachtig Atlético

Paris Saint-Germain heeft maandagmiddag zijn eerste wedstrijd in de International Champions Cup weten te winnen. Na eerdere nederlagen tegen Bayern München en Arsenal moest Atlético Madrid er in het Singapore National Stadium met 3-2 aan geloven. De Spanjaarden leken in eerste instantie door een laat eigen doelpunt aan Franse kant nog via de stafschoppenserie voor de overwinning te mogen strijden, maar een fraaie goal van Virgiliu Postolachi in de absolute slotfase stak daar echter een stokje voor.

Door de afwezigheid van een aantal grote namen begon Atlético met een aanvalsduo bestaande uit Luciano Vietto en Kévin Gameiro, terwijl bij PSG Ángel Di María als spits aantrad. Het was de Argentijn die met een schot van afstand voor de eerste actie voor een van de beide doelen zorgde, maar Antonio Adán werd niet verrast door zijn poging. Aan de overkant lieten los Colchoneros zich na ruim tien minuten met een aardige kans voor Gameiro ook van hun aanvallende kant zien. De Fransman mikte van dichtbij echter over het doel van Kevin Trapp.

Het spel golfde daarna op en neer en les Parisiens probeerden het Adán met een paar pogingen van afstand lastig te maken. De doelman had hier weinig moeite mee, maar moest na een halfuur spelen toch een doelpunt toestaan. De bal belandde na een aanval over rechts via een verdediger namelijk voor de voeten van Nkunku en het was voor de jongeling een koud kunstje om een paar meter voor de doellijn binnen te schieten. Doordat Kévin Rimane op slag van rust een bal van de lijn wist te halen gingen de Fransen met een voorsprong aan de thee en Thomas Tuchel koos ervoor om in de tweede helft, op de keeper na, een compleet nieuw team aan talenten het veld in te sturen.

Deze wijzigingen haalden PSG echter niet uit zijn ritme, aangezien het Timothy Weah was die bijna voor de 2-0 tekende. Adán kon echter nog net ingrijpen en zag een kwartier later ook een schot van Moussa Diaby uiteenspatten op de lat. De vorig seizoen aan FC Utrecht verhuurde Jean-Christophe Bahebeck maakte dat al niet meer mee, aangezien er door een blessure alweer snel een einde kwam aan zijn invalbeurt. Diaby liet zich door zijn poging op het houtwerk echter niet van de wijs brengen en verdubbelde de voorsprong met een kwartier te gaan na geschutter in de Madrileense verdediging toch nog.

Doordat PSG een paar minuten later de bal na een corner niet weg kreeg, kon de zeventienjarige Victor Mollejo zijn ploeg weer binnen schootsafstand krijgen. Atlético leek er vervolgens in de slotfase niet meer aan te pas te komen, maar kreeg vier minuten voor tijd toch nog een cadeautje van Antoine Bernede. De middenvelder kopte een voorzet van Borja Garces voorbij zijn eigen keeper en leek daardoor voor een strafschoppenserie te zorgen. In de blessuretijd was Atlético echter opnieuw slordig achterin en Virgiliu Postolachi wist daar met een fraaie uithaal optimaal van te profiteren.