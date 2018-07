FC Utrecht-aanwinst Bergström: ‘Ik hoorde dat de fans soldaten zijn’

FC Utrecht heeft zich voor de komende drie seizoenen versterkt met Emil Bergström, zo werd maandag duidelijk. De 25-jarige verdediger komt transfervrij over van Rubin Kazan en had de clubs naar verluidt voor het uitkiezen. Dat hij toch voor de Eredivisie-club heeft gekozen is mede te danken aan directeur voetbalzaken Jordy Zuidam, die de afgelopen periode achter de schermen met succes heeft geprobeerd om Bergström te overtuigen.

Bergström had meerdere ijzers in het vuur. Hij kon kiezen uit clubs uit Duitsland, Italië, België, Turkije en Rusland. In die landen kon hij meer verdienen dan hij bij FC Utrecht gaat doen. Samen met zijn zaakwaarnemer Milos Malenovic kwam hij tot de conclusie dat Utrecht de beste optie was. “De mentaliteit van de fans gaat hand in hand met de mijne”, zegt de drievoudig Zweeds international tegenover het Algemeen Dagblad.

De centrumverdediger ziet FC Utrecht als de ideale springplank naar de top. “Ik wil de beste speler zijn die ik kan zijn, ik wil echt zien hoe ver ik kan komen. Ik wil hier twee of drie jaar spelen en dan wil ik naar de echt grote competities. De Bundesliga, de Premier League”, klinkt het. “Bovendien wil ik basisspeler zijn in het Zweedse elftal in een jaar of twee. FC Utrecht is een stabiele club en ik wil onderdeel zijn van het project. We hebben dezelfde plannen qua ontwikkeling en dat maakte het verschil. Het totaalplaatje. We geloven in dezelfde dingen.”

Bergström liet reeds zijn contract ontbinden bij Rubin Kazan wegens achterstallige betalingen van zijn salaris. Hij maakte een groot deel van de voorbereiding met zijn vorige club mee en zegt wedstrijdfit te zijn. Hij hoopt zo snel mogelijk te debuteren in de Galgenwaard. “Ik hoorde dat de fans soldaten zijn. Ik wil de fans, de rode muur ontmoeten en de sfeer voelen.”