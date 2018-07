‘Kijk naar Cristiano Ronaldo en Lionel Messi, zij doen dit soort dingen niet’

Neymar was een van de meest besproken spelers van het WK en dat kwam niet alleen door zijn voetballende kwaliteiten. De sterspeler van de Goddelijke Kanaries ging tijdens de wedstrijden in Rusland graag en veel naar de grond en dat kwam hem op flinke kritiek van de buitenwacht te staan. Landgenoot Giovane Élber hoopt dat de aanvaller van Paris Saint-Germain in de toekomst op een positievere manier in de kranten komt.

“Te veel, het was te veel. Als je een van de beste drie spelers van de wereld wil zijn, moet je kijken naar wie op die moment de besten zijn. Cristiano Ronaldo. Lionel Messi. Cristiano en Messi doen dit soort dingen niet, zij spelen voetbal. En Neymar weet hoe hij moet voetballen!”, begint hij in gesprek met Goal. “Er zijn momenten tijdens een wedstrijd waarop hij de bal sneller door kan spelen, maar hij houdt de bal dan bij zich, wacht tot er iemand van achter komt en valt. Dan begint het hele probleem, dit is niet goed voor hem.”

“Ik denk dat het dit seizoen een belangrijke rol gaat spelen omdat we nu allemaal hebben gezien hoe Neymar op het veld kan zijn. Hij kan problemen krijgen met de scheidsrechters en de tegenstanders en fans zullen het tegen hem proberen te gebruiken. Je moet er alleen maar denken aan voetbal”, gaat de oud-spits van onder meer Bayern München verder. “Het is niet nodig. Neymar is een fantastische speler, een aardige jongen en hij heeft dit soort dingen niet nodig.”

Ondanks het teleurstellende resultaat in Rusland, waar België in de kwartfinales te sterk was voor Brazilië, is Élber wel te spreken over de nieuwe koers die is ingeslagen: “De bond heeft er goed aan gedaan om Tite de kans te geven door te gaan. De mensen willen natuurlijk meteen resultaten zien, maar zo werkt het niet in het voetbal. Als je kijkt naar een aantal van de topploegen, wereldkampioenen als Frankrijk en Duitsland, waar de trainer er al drie of vier WK’s zit. Er is sprake van een proces en Brazilië heeft nu een team. Het is niet alleen maar Neymar. Op het WK hebben we misschien wel gezien hoe Philippe Coutinho Neymar voorbijging. Je moet een team hebben, niet slechts één speler.”