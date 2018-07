‘Bijlow moet bij Feyenoord voorkeur krijgen boven Vermeer en Jones’

Brad Jones was in het seizoen dat Feyenoord kampioen werd een belangrijke pijler onder het succes van de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst en mocht ook in de afgelopen voetbaljaargang door als eerste keus onder de lat. De 36-jarige Australiër maakte het voorbije jaar echter een minder zekere indruk en moet wat de bezoekers van Voetbalzone betreft dan ook gaan vrezen voor zijn basisplaats.

De afgelopen week kon er namelijk gestemd worden op de poll ‘Voor wie moet Giovanni van Bronckhorst kiezen als eerste doelman van Feyenoord?’ en met ruim elfduizend uitgebrachte stemmen is Jones de duidelijke verliezer. Slechts 14 procent van de kiezers is namelijk van mening dat de WK-ganger zijn plek in het doel van de bekerwinnaar moet behouden.

De van een verhuurbeurt bij Club Brugge teruggekeerde Kenneth Vermeer kan ondanks een teleurstellend verlopen afgelopen seizoen op meer steun rekenen. 41 procent van de bezoekers die hun stem hebben uitgebracht zouden namelijk graag zien dat de 32-jarige doelman zijn basisplaats terugkrijgt van Van Bronckhorst. Vermeer is sinds 2014 actief in De Kuip en keepte tot nu toe 97 wedstrijden voor de club, waarin hij 27 keer de nul wist te houden.

De voorkeur van de elfduizend stemmers gaat echter uit naar de jonge Justin Bijlow, die met 45 procent van de stemmen Vermeer nipt voorblijft. De twintigjarige doelman maakte vroeg in het afgelopen seizoen tegen FC Twente zijn officiële debuut voor Feyenoord en bleef daarna lang op de bank. In de laatste twee, gewonnen, wedstrijden tegen Sparta Rotterdam en sc Heerenveen kreeg de zelfopgeleide keeper opnieuw de kans.