Arsenal stalt overbodige Macey een seizoen in League One

Matt Macey staat komend seizoen onder de lat bij Plymouth Argyle in de League One. De 23-jarige keeper wordt verhuurd door Arsenal, waar hij onder manager Unai Emery geen uitzicht had op speelminuten in het eerste elftal.

Macey werd opgeleid door Bristol Rovers en maakte vijf jaar geleden de overstap naar the Gunners. Vorig seizoen speelde hij voornamelijk bij het beloftenelftal van Arsenal. Macey debuteerde onder manager Arsène Wenger in het eerste elftal en kwam vorig seizoen twee keer in actie in de hoofdmacht. Hij speelde in de Europa League tegen Rode Ster Belgrado en tegen Norwich City in de Carabao Cup.

Arsenal wil hem meer ervaring laten opdoen op het hoogste niveau en stalt hem daarom tijdelijk bij Plymouth Argyle. Eerder kwam Macey al op huurbasis uit voor Accrington Stanley en Luton Town. De strijd tussen de palen bij Arsenal gaat komend seizoen tussen Petr Cech en Bernd Leno, die voor 25 miljoen euro is overgenomen van Bayer Leverkusen.